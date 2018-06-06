فتاة بالمنوفية تقدم على الانتحار بتناول "ماء نار"

أقدمت طالبة على الانتحار بدائرة مركز الباجور في محافظة المنوفية، بتناولها "ماء نار"، وتم نقلها على الفور في حالة خطرة إلى المستشفى الجامعي بشبين الكوم.

البداية كانت بتلقي اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، من مركز شرطة الباجور، باستقبال المدعوة (ر ح ع ح - طالبة) ومقيمة دائرة المركز، مصابة بحالة تسمم، وتم تحويلها الى مستشفى شبين الكوم الجامعي.