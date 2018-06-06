رئيس جامعة بني سويف: تنظيم معرض خيري للطالبات بمناسبة عيد الفطر

تنظم جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، المعرض الخيري للأحذية الحريمي للطالبات بمناسبة عيد الفطر المبارك وذلك بالتعاون مع بنك الكساء المصري والذي سيفتح أبوابه يومى الأحد والاثنين 10 و11 يونيو الجاري بمقر الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة تحت اشراف الكابتن محمد فاروق مدير عام رعاية الشباب حيث سيتم عرض حوالي 1000 حذاء حريمي توزع مجانا على طالبات الجامعة من كلياتها المختلفة بهذه المناسبة العطرة.





وأوضح رئيس الجامعة، فى بيان له، أن المعرض يأتي في إطار سلسلة المعارض المجانية الخيرية التي تقيمها الجامعة لابنائها الطلاب والتى تعد صورة من صور التكافل الاجتماعي للطلاب من محدودي الدخل والأيتام ولادخال البهجة والسرور عليهم في جميع المناسبات ومشاركتهم احتفالاتهم بالأعياد وتضامنًا من الجامعة التي لا تدخر جهدًا في التواصل المستمر مع ابنائها وبناتها وتحفيزهم لمزيد من العطاء لإثراء العملية التعليمية والبحثية بالجامعة.



