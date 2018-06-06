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مشاهدة مسلسل " طايع " اليوم بث مباشر

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 04:18 م
مشاهدة مسلسل طايع اليوم بث مباشر
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مشاهدة مسلسل " طايع " اليوم بث مباشر


يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "طايع" الحلقة الجديدة مباشر يوتيوب HD.

"طايع" بطولة عمرو يوسف، صبا مبارك، سهير المرشدي، سلوى محمد علي، وتدور الأحداث حول الشاب الصعيدي (طايع) خريج كلية الطب، وله رأيه الخاص في قضية الثأر، لكن تقع له عدد من المشاكل، ومنها تورطه في تهريب الآثار، وخاصة أن أعز أصدقائه ضابط شرطة.




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