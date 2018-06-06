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اليوم.. ترامب يقيم مأدبة إفطار للمسلمين في البيت الأبيض

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 04:16 م
اليوم.. ترامب يقيم مأدبة إفطار للمسلمين في البيت الأبيض
دونالد ترامب- أرشيفية
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ترجمة- دينا قدري
 
يقيم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء مأدبة إفطار، حيث يستقبل مواطنين مسلمين في البيت الأبيض.

وأوضحت سارة ساندرز، المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية: "سيكون هناك نحو 30 إلى 40 ضيفًا"، دون إضافة المزيد من التفاصيل.

يُذكر أن الرئيس ترامب لم ينظم مثل هذا الإفطار في عام 2017 خلال عامه الأول في السلطة، على خلاف التقليد الرئاسي المتبع.

وأشارت عدة منظمات إسلامية في الولايات المتحدة إلى أنها لا تنوي المشاركة في مأدبة الإفطار التي ستقام اليوم.

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