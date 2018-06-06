الأحد.. صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين





أكدت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، أنه من المقرر صرف بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر يونيو 2018، ابتداءً من الأحد المقبل.







