الأحد.. صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين
الأربعاء 06/يونيو/2018 - 04:16 م
ميسون أبو الحسن
أكدت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، أنه من المقرر صرف بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر يونيو 2018، ابتداءً من الأحد المقبل.
وقالت الهيئة في بيان لها، إن صرف بدل شهري يوليو وأغسطس، سيتم عند ورود الإتاحة المالية من وزارة المالية، مؤكدة أنه جرت العادة في السنوات السابقة على صرف البدل "يوليو وأغسطس" في شهر أغسطس المقبل.
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