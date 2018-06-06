ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الأحد.. صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 04:16 م
الأحد.. صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين
كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
طباعة
ميسون أبو الحسن
 

أكدت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، أنه من المقرر صرف بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر يونيو 2018، ابتداءً من الأحد المقبل.


وقالت الهيئة في بيان لها، إن صرف بدل شهري يوليو وأغسطس، سيتم عند ورود الإتاحة المالية من وزارة المالية، مؤكدة أنه جرت العادة في السنوات السابقة على صرف البدل "يوليو وأغسطس" في شهر أغسطس المقبل.
المزيد عن: موعد البدل صرف بدل التدريب بدل التدريب والتكنولوجيا الوطنية للصحافة الفجر أخبار مصر أخبار الفجر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد تقديم استقالتها.. هل يجدد الرئيس السيسي الثقة في حكومة "إسماعيل"
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
التشيك - أساسي
0
x
15:00
0
نيجيريا - أساسي
بلجيكا - أساسي
-
x
20:45
-
مصر - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/6/2018 4:40:03 PM