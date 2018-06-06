محمد النني يشارك في شوط واحد أمام بلجيكا

استقر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر على الاعتماد على محمد النني لاعب وسط أرسنال الإنجليزي، أساسيًا لمدة شوط كامل أمام بلجيكا، في المباراة الودية اليوم بين المنتخبين استعدادًا لكأس العالم 2018.

وغاب محمد النني، عن مواجهة كولومبيا الودية الماضية، بعد معاناته من الآم والإصابة التي تعرض لها في أخر مباريات فريقه بالبريميرليج.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره البلجيكي، وديًا مساء اليوم على ملعب الملك بودان، ضمن الاستعدادات الختامية لنهائيات كأس العالم والمقرر إقامتها في الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو المقبل.