البورصة السعودية تتراجع فى جلسة اليوم الأربعاء

أغلق المؤشر العام للسوق السعودي- تاسي، على تراجع بنهاية جلسة اليوم الأربعاء، بعد ارتفاع دام 6 جلسات ماضية، بينما ارتفع مؤشر السوق الموازي- نمو.





وهبط "تاسي" بنسبة 0.28% تعادل 23.67 نقطة، ليصل لمستوى 8383.23 نقطة.





وشهدت جلسة اليوم زيادة بالسيولة، إلى 3.8 مليار ريال عبر التداول على 154 مليون سهم، مقارنة مع 3.4 مليار ريال بحجم تداول على 138 مليون سهم بجلسة يوم الثلاثاء.





وتباين أداء القطاعات بتراجع 10 قطاعات تصدرها الإعلام بنسبة 1.46%، بينما ارتفعت 10 قطاعات تصدرها إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.9%.





وتباين أداء القطاعات الرئيسية بتراجع قطاعي المواد الأساسية والبنوك بنسبة 0.88%، و0.35% على التوالي، بينما ارتفع الاتصالات بنسبة 0.07%.





وتصدر سهم العالمية الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 2.8%، بينما تصدر سهم سدافكو الأكثر ارتفاعا بنسبة 6.08%.





واستحوذ سهم "سابك" على صدار الأسهم الأكثر نشاطا بالسيولة بقيمة 616 مليون ريال، واستحوذ سهم "دار الأركان" على الأكثر نشاطا بالكمية بنحو 41.7 مليون سهم.





وارتفع مؤشر السوق الموازي- نمو، بنسبة 0.37% تعادل 11.5 نقطة، إلى مستوى 3081.73 نقطة.