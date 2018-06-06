ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

البورصة السعودية تتراجع فى جلسة اليوم الأربعاء

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 04:12 م
البورصة السعودية تتراجع فى جلسة اليوم الأربعاء
طباعة
الفجر الاقتصادى
 
أغلق المؤشر العام للسوق السعودي- تاسي، على تراجع بنهاية جلسة اليوم الأربعاء، بعد ارتفاع دام 6 جلسات ماضية، بينما ارتفع مؤشر السوق الموازي- نمو.

وهبط "تاسي" بنسبة 0.28% تعادل 23.67 نقطة، ليصل لمستوى 8383.23 نقطة.

وشهدت جلسة اليوم زيادة بالسيولة، إلى 3.8 مليار ريال عبر التداول على 154 مليون سهم، مقارنة مع 3.4 مليار ريال بحجم تداول على 138 مليون سهم بجلسة يوم الثلاثاء.

وتباين أداء القطاعات بتراجع 10 قطاعات تصدرها الإعلام بنسبة 1.46%، بينما ارتفعت 10 قطاعات تصدرها إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.9%.

وتباين أداء القطاعات الرئيسية بتراجع قطاعي المواد الأساسية والبنوك بنسبة 0.88%، و0.35% على التوالي، بينما ارتفع الاتصالات بنسبة 0.07%.

وتصدر سهم العالمية الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 2.8%، بينما تصدر سهم سدافكو الأكثر ارتفاعا بنسبة 6.08%.

واستحوذ سهم "سابك" على صدار الأسهم الأكثر نشاطا بالسيولة بقيمة 616 مليون ريال، واستحوذ سهم "دار الأركان" على الأكثر نشاطا بالكمية بنحو 41.7 مليون سهم.

وارتفع مؤشر السوق الموازي- نمو، بنسبة 0.37% تعادل 11.5 نقطة، إلى مستوى 3081.73 نقطة.
المزيد عن: البورصة السعودية البورصات الخليجية الاقتصاد السعودى اسواق المال اخبار الاقتصاد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد تقديم استقالتها.. هل يجدد الرئيس السيسي الثقة في حكومة "إسماعيل"
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
التشيك - أساسي
0
x
15:00
0
نيجيريا - أساسي
بلجيكا - أساسي
-
x
20:45
-
مصر - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/6/2018 4:40:17 PM