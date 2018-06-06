الحكومة توافق على استيراد بعض الأدوية بـ١٥٠ مليون جنيه لسد احتياجات السوق

وافق مجلس الوزراء، على طلب وزارة الصحة والسكان التعاقد بالأمر المباشر مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية بإجمالى مبلغ 150 مليون جنيه لاستيراد بعض الأدوية لسد احتياجات السوق المصرى ومواجهة أي نقص محتمل من الأدوية قبل حدوثه وذلك حرصا على توفير الأدوية اللازمة للمرضى، وخاصة الأصناف التي ليس لها بديل.





كما وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 430 لسنة 2004 بإنشاء جامعة خاصة باسم الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، باضافة كلية الطب البشرى إلى كليات الجامعة.



