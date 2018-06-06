ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الوزراء يوافق على إنشاء هويس جديد بميناء الإسكندرية

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 04:11 م
الوزراء يوافق على إنشاء هويس جديد بميناء الإسكندرية
المهندس شريف إسماعيل - أرشيفية
طباعة
يحي حلمي
 
وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل القائم بتسيير أعمال الحكومة، على طلب وزارة النقل إجراء دراسة لإنشاء هويس جديد بميناء الإسكندرية، لاستيعاب الزيادات المتوقعة فى حركة البضائع وخاصة فى ظل ربط المنطقة اللوجستية المقرر إنشائها بمنطقة الوصلة الملاحية بترعة النوبارية بمساحة حوالى 20 مليون طن سنوياً، وبما يسهم فى تخفيف الضغط على أهوسة الملاحة القائمة.

ويأتي هذا القرار فى إطار تفعيل منظومة النقل النهرى والجهود المبذولة لرفع كفاءة البنية الأساسية للطرق الملاحية لنهر النيل وفرعيه والتى تشمل الطريق الملاحي القاهرة / الإسكندرية، عبر الرياح البحيرى وترعة النوبارية، وسعياً لاستغلاله الاستغلال الأمثل وزيادة نسبة مشاركته بين وسائل النقل المختلفة لتخفيف الضغط على الطرق البرية. 

المزيد عن: وزارة النقل هويس ميناء الإسكندرية تسيير الاعمال المهندس شريف إسماعيل أعمال الحكومة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد تقديم استقالتها.. هل يجدد الرئيس السيسي الثقة في حكومة "إسماعيل"
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
التشيك - أساسي
0
x
15:00
0
نيجيريا - أساسي
بلجيكا - أساسي
-
x
20:45
-
مصر - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/6/2018 4:40:17 PM