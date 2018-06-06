الحكومة توافق على قرض صندوق الأوبك لإعادة تأهيل محطات الصرف الصحي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" بشأن مشروع إعادة تأهيل محطات ضخ مياه الصرف الصحى والرى (المرحلة الثانية) بمبلغ 53 مليون و 200 ألف دولار أمريكي، والموقع في القاهرة بتاريخ 21/4/2018.





ويهدف المشروع إلى تحسين وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية لتوفير مياه الري والتخلص من مياه الصرف الصحي الزائدة مما يؤدى إلى ترشيد استخدام المياه وزيادة الإنتاج الزراعي، وذلك من خلال استبدال وتحديث 6 محطات ضخ، وتوريد وتركيب معدات كهروميكانيكية ومعدات مساعدة إلى 10 محطات ضخ أخرى، ودعم خدمات الصيانة من خلال شراء 10 سيارات مجهزة.