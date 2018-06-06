الممبوطية والساحر والليلة الكبيرة فى اليوم الـ14"هــل هــلالك "

تواصل ساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية فعاليات برنامج "هل هلالك" لليوم الرابع عشر على التوالى، والذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، بالتعاون مع كافة الجهات التابعة للقطاع .

بدأت أولى فقرات البرنامج بأوبريت "الليلة الكبيرة" الذى يقدمه البيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، والذى يستقطب الأطفال والجمهور بصفة يومية بالتوازى مع ورشة "ركن الطفل" للفنانة التشكيلية سها كحيل وفريقها المتميز شريف صلاح وشرين صلاح ورحاب مصطفى ومنى فضل .

وعلى مسرح الميدان بساحة الهناجر وتحت إشراف الفنان عصام الشويخ، مدير المسرح، قدم البيت الفنى للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الدكتور عادل عبده، باقة متنوعة من استعراضات الفرقة القومية للفنون الشعبية برئاسة الدكتور محمود صبرى، منها " الموشح والممبوطى والحجالة "، كما قدم السيرك القومى مجموعة من فقراته الممتعة، منها فقرة الساحر للفنان عادل السعيد ساحر مصر الأول، وقدمت الفنانة مروة كمال فقرة الأنتيبوت، إلى جانب فقرة المهرج للفنان أسامة محمد، والكرابيج للفنانة نهى ومروة، والكاوتشوك للطفلة تقى، والتوازن للفنان عبودى .