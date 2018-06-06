الحكومة توافق على إصدار عملات تذكارية بمناسبة الاحتفال بتكريم أسر الشهداء





وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل القائم بتسيير أعمال الحكومة، على الترخيص بإصدار عملات تذكارية فضية بمناسبة الاحتفال بتكريم الدولة لأسر وأبناء الشهداء خلال عيد الفطر المبارك 2018، ويأتي ذلك تماشياً مع سياسة إصدار عملات تذكارية في المناسبات المختلفة والأحداث الوطنية الهامة.





كما وافق المجلس على اعتبار مشروع العاصمة الإدارية الجديدة من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.