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وصول نسبة تخزين القمح إلى 38 % بالشون والصوامع في الأقصر

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 02:35 م
وصول نسبة تخزين القمح إلى 38 % بالشون والصوامع في الأقصر
صورة أرشيفية
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طاهر الحساني
 

تواصل مديرية التموين بالأقصر، استلام القمح المورد من المزارعين بالمحافظة، لتخزينه بالشون والصوامع.

وقال الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، إن إجمالي ما تم استلامه حتى اليوم، منذ بدء موسم الحصاد، بلغ 11 ألف و794 طن، و555 كيلو، وتوريدهم إلى بنكر اسنا وشونة أرمنت.

وأشار إلى بلوغ نسبة تخزين القمح في الشون والصوامع على مستوى المحافظة بلغ نحو 38 % تقريبًا حتى الآن، لافتًا إلى مواصلة المديرية يوميًا استلام نتاج ما يتم حصاده لتوريده بالشون.

يذكر أن السعة التخزينية بالشون والصوامع المخصصة للقمح بالأقصر 31.100 ألف طن، وهى تشمل سعة بنكر إسنا 20 ألف طن، وشونة بنكر إسنا 5 آلاف طن بخلاف صومعة خليتين 1100 طن بأرمنت، وشونة أرمنت 5 آلاف طن.

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