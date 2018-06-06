تلتئم بمركز النهوض بالصادرات يوم 26 جوان الجاري، ورشة عمل حول تطوير الصادرات التونسية من زيت الزيتون نحو الأسواق السويسرية والألمانية، ببادرة من المركز وبالتعاون مع البرنامج السويسري للنهوض بالواردات وفي إطار برنامج عمل مشترك لسنة 2018

وسيقدم خبير دولي مداخلة حول "نفاذ زيت الزيتون التونسي في الأسواق السويسرية والألمانية : الصعوبات والآفاق" ، في حين تتمحور جملة المداخلات التي سيتم تقديمها حول " الترويج لزيت الزيتون التونسي في سويسرا" و"أي استراتيجية لدخول الأسواق الألمانية والسويسرية".



