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النقابات المهنية الأردنية تقرر عدم منح مهلة للحكومة الجديدة لتنفيذ مطالبها

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 02:32 م
النقابات المهنية الأردنية تقرر عدم منح مهلة للحكومة الجديدة لتنفيذ مطالبها
النقابات المهنية الأردنية
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أسماء العزب
 

قررت النقابات المهنية الأردنية، عدم منح مهلة للحكومة الجديدة لتنفيذ مطالبها، مؤكدة على استمرار إجرائتها حتى تحقيقها.

 

وقد أعلن رئيس مجلس النقباء الأردني، اليوم الأربعاء 6 يونيو، تعليق الاحتجاجات المستمرة منذ أواخر الشهر الماضي.

 

وأوضح رئيس المجلس أن قرار تعليق الاحتجاجات جاء ل للنظر في المطالب المحتجين بشأن سحب قانون ضريبة الدخل.

 

وكان الملك عبد الله بن حسين قد عين عمر الرزاز رئيسا للحكومة، خلفا لهاني الملقي، كما أمر بمراجعة شاملة لمشروع قانون ضريبة الدخل.

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