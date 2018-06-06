حادثة غرق المركب بسواحل قرقنة: عدد الغرقى يرتفع إلى 68 ضحية

أفادت وزارة الداخلية أن عمليات البحث عن المفقودين في حادث غرق مركب للهجرة غير النظامية بعرض سواحل قرقنة (ولاية صفاقس)، التي استأنفت فجر اليوم الأربعاء، أسفرت عن انتشال 5 جثث أخرى.

وأضافت الوزارة في بلاغ لها، أن عدد الجثث التي تمّ إنتشالها بلغ إلى حدود الساعة الحادثة عشرة من صباح اليوم، 68 جثة وذلك في حصيلة محينة، مشيرة إلى مواصلة وحدات الحرس الوطني والجيش الوطني والحماية المدنية والديوانة التونسية عمليات البحث.

وكانت قوات الحرس البحري وجيش البحر، قد تمكّنت أمس الثلاثاء من انتشال 15 من بينها جثث 3 أفارقة والبقية تعود لغرقى تونسيين ضمن عمليات الإنقاذ المستمرة، حسب ما أفاد به الليلة الماضية، مصدر من وزارة الدفاع الوطني.

يذكر أن حادثة غرق مركب الهجرة غير النظامية التي جدت في الليلة الفاصلة بين يومي السبت والأحد على بعد 5 أميال من سواحل قرقنة، أسفرت وفق حصيلة أولية نشرتها وزارة الداخلية يوم الإثنين الماضي عن إنقاذ 68 شخصا من بينهم 8 أجانب، علما وأن حصيلة المفقودين والغرقى ما تزال مرشحة للإرتفاع، بالنظر إلى ما تشير إليه روايات بعض الناجين من أن عدد من كانوا على متن المركب عند حصول عملية الغرق قد يصل إلى 200 شخص.



