حمزة هاشم: مصر والسعودية توليان أهمية كبيرة للتنمية في إفريقيا



وأضاف في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاربعاء، أن ازدياد الازمة يكمن في دعم دولة إيران الفارسية للإرهاب لرغبتها الانتشار في الدول العربية بعد تمكنها من بعض الدول الاسلامية مثل ماليزيا وسنغافورة اندونيسيا وبروناي، لافتا إلى أن العلاقات السعودية المصرية علاقة شراكة استراتيجية على كافة المستويات ووجهات النظر بينهما موحدة فيما يخص الملف السوري والليبي والأزمة النووية بين امريكا وايران وغيرها.



قال وحيد حمزة هاشم، استاذ العلوم السياسية بجامعة الملك عبدالعزيز، إن افريقيا طالما كانت محل اهتمام من الملك فيصل بن عبدالعزيز منذ الخمسينات والستينات من القرن الماضي، مشيرا إلى أن الدول الافريقية غالبيتها من المسلمين، خاصة في شمال افريقيا، وتحظى باهتمام من دولتي مصر والسعودية نظرا لضرورة تقوية العلاقات الجماعية معها في مواجهة تحدي الإرهاب والتطرف.