اليوم.. دراما رمضان على طاولة اجتماع 'الأعلى للإعلام'





ينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، اليوم، اجتماعًا؛ وذلك لمناقشة ملفات هامة وبحث آخر المستجدات حول توصيات لجان الرصد بخصوص الأعمال الدرامية التي تُعرض طوال شهر رمضان.









وكان وجه الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس، كتابًا لوزير الثقافة والإعلام السعودي عوّاد بن ناصر، انطلاقًا من العلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين، باتخاذ ما يلزم تجاه قناة mbc، التي أذاعت مسلسلًا حمل اسم "العاصوف"، والذي تضمن مشهدًا مُسيئًا للزعيم الراحل جمال عبدالناصر، حيث تُحرق صورته، وهو ما اعتبره المجلس إهانة لرمز مصري وعربي كبير.





وطالب "مكرم" وزير الإعلام السعودي بإصدار توجيهاته لحذف المشهد نهائيًا، والتنبيه على شركات الإنتاج والقناة بعدم التعرض للرموز العربية بالإساءة.





من جانب آخر أصدر المجلس قرارًا، بتوجيه إنذار أخير إلى الشركة المنتجة وقناة “on e”، التي تبث مسلسل “فوق السحاب”، بسبب مشاهد تعاطي المخدرات والتدخين، ووقف بث المسلسل في حالة عدم الالتزام بحذف تلك المشاهد في الحلقات المُتبقية، فضلًا عن حذفها في الحلقات السابقة، حينما يُعاد عرضها.