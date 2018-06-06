"أورنچ " تحتفل بمرور 20 عاماً على تواجدها في السوق المصرية

احتفلت شركة اورنچ مصر، الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، بمرور 20 عاما على تواجدها داخل السوق المصرية، وذلك خلال حفل السحور السنوي الذي نظمته الشركة بحضور المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلمات، ولفيف من كبار رجال الدولة ورجال الأعمال والنجوم والمشاهير.





وكان المهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة اورنچ مصر، في استقبال الحضور الذي شهد نخبة من كبار قيادات قطاع الاتصالات على رأسهم معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي، والمهندس أحمد عبد الحليم، القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد، والدكتور سيد عزوز، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس أحمد البحيري الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، ومسئولو هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا) وعدد من أعضاء مجلس النواب ومجموعة كبيرة من رجال الأعمال على رأسهم نجيب ساويرس ، بجانب نخبة من المشاهير ونجوم المجتمع أبرزهم الفنان ظافر العابدين نجم الحملة الإعلانية الأخيرة للشركة، والمطربة نيكول سابا، والإعلامي أسامة كمال.





بدأ الحفل بعرض مذهل للألعاب النارية والمؤثرات الصوتية التي حازت اعجاب الجميع. وفاجأت اورنچ الحضور بالنجمة اللبنانية المتألقة نيكول سابا بإحياء التي غنت باقة من أشهر أغانيها، منها “يا شاغلني بيك”، “مش وقت كلام”، “هفضل أفرح”، “فارس أحلامي”، “قررت أفرح”.





في نهاية الاحتفال قامت فرقة فابريكا الذي أبهر الحضور بأداء رائع تفاعل معه الجميع عند غناء أغنية " الليلة الكبيرة و”أحسن ناس".



















