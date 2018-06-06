أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6 ـ 6 ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية



ووصل سعر بيع كيلو الدواجن البلدي للمستهلك قيمة 30 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الدواجن الساسو 19 جنيهًا بالمزارع، ووصل سعر بيع كيلو الدواجن الساسو للمستهلك 21.5 جنيه.



رصدت "الفجر" بمحافظة الإسماعيلية، أسعار الدواجن، اليوم الأربعاء، بجميع أسواق المحافظة، والتي شهدت استقرارًا في الأسعار بأسواق المحافظة، حيث سجل سعر القطاعي للدواجن البيضاء نحو 25 جنيهًا، وبلغ سعر الدواجن البلدي نحو 28 جنيهًا، وسجل سعر البط المسكوفي نحو 23 جنيهًا.