وزير المالية: العلاوة جزء لا يتجزأ من الأجر الوظيفي أو الأساسي

قال الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية ان اجتماع مجلس الوزراء اليوم عرض ما تم في مجلس النواب أمس حول زيادت العلاوات التي أقر مجلس النواب لافتا انه تشمل زيادة في المرتبات بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبحد أدنى 65 جنيها، ومنح علاوة خاصة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بذات الحد الأدنى.





وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن مشروع القانون يتضمن أيضا منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به، اعتبارا من أول يوليو 2018، علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة، 160 جنيها شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها و 150 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و 140 جنيها للدرجات المالية "مدير عام" فما فوقها، أو ما يعادل كل منها، وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.





وقال الوزير ان هذه العلاوة تعد جزءا لا يتجزأ من الأجر الوظيفي أو الأساسي لكل منهم، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2018.





وأشار وزير المالية، إلى أن زيادة المعاشات ستكون بنسبة 15%، وبحد أدنى 125 جنيها، وسيتم رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 750 جنيها





وقال انه تم رفع حد الإعفاء الضريبي بالضريبة على الدخل خلال العام المالي الجديد 2018/2019 من 7200 جنيه إلى 8000 جنيه، مع رفع الخصم الخاص بكل شريحة.





واضاف أن الضرائب التصاعدية موجودة بالفعل، لافتا إلى أن حد الإعفاء الحالي يبلغ 7200 جنيه، وأن الشريحة الأولى عليها خصم 80%، وعلى الثانية 40%، والثالثة 5%، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف زيادة حد الإعفاء إلى 8000 والخصم فى الشريحة الثانية إلى 45% والثالثة إلى 7.5%.



