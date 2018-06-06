توزيع أعضاء مجلس نواب الشعب حسب الكتل النيابية

على إثر انضمام النائب عدنان الحاجي إلى كتلة الولاء للوطن والتي تم الاعلان عنه رسميا في الجلسة العامة المنعقدة يوم امس الثلاثاء أصبحت تركيبة الكتل النيابية بمجلس نواب الشعب على النحو التالي وذلك وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب على "الفايسبوك" :

- كتلة حركة النهضة: 68

- كتلة نداء تونس: 56

- كتلة الحرة لحركة مشروع تونس: 20

- كتلة الجبهة الشعبية: 15

- الكتلة الديمقراطية: 12

- كتلة الإتحاد الوطني الحر: 12

- كتلة الولاء للوطن: 12

- الكتلة الوطنية: 10

- غير المنتمين إلى كتل: 12

وتجدر الإشارة إلى أن عدنان الحاجي كان من النواب غير المنتمين إلى كتل برلمانية بعد ان انضم سابقا الى الكتلة الديمقراطية واستقال منها في سبتمبر 2017







