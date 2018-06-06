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تعرف على طاحونة الهواء الأثرية بـ "إدكو" وخطة ترميمها (صور)

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 02:28 م
تعرف على طاحونة الهواء الأثرية بـ إدكو وخطة ترميمها (صور)
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حسام زيدان
 





قال الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، أن طاحونة إدكو مسجلة في عداد الآثار الاسلامية والقبطية بقرار وزاري منذ عام 1951.


ويعود تاريخ أنشائها إلى عصر محمد على باشا، وقعت وزارة الاثار بروتوكول تعاون مشترك مع شركة سيناء للخدمات البترولية والتعدينة (سسكو) للبدء في أعمال ترميم وصيانة طاحونة الهواء الأثرية بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، حيث انتشر بناء الطواحين الهوائية التى تعمل بطاقة الرياح في عهده لطحن الغلال.


يذكر أن وزارة الاثار وقعت بروتوكول تعاون مشترك مع شركة سيناء للخدمات البترولية والتعدينة (سسكو) للبدء في أعمال ترميم وصيانة الطاحونة.


وقد اتفق الطرفان على أن تتم أعمال الترميم طبقًا للمقايس والمعاير الأثرية حفاظا على الأثر وعناصره المعمارية والزخرفية والتى تم إعدادها ووافقت عليها اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية.


وتشمل خطة الترميم أدوات الطحن الخشبية الموجودة بالطاحونة، وعمل المعالجة اللازمة وتعقيم الأخشاب للحفاظ على أدوات الطاحونة.


وأضاف د. مصطفى أنه من المقرر أن تستمر مدة العمل 4 شهور، على أن يتم تشكيل لجنة من قطاع الآثار الاسلامية والقبطية وقطاع المشروعات للإشراف على أعمال الترميم والصيانة ومتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية.

 
تعرف على طاحونة الهواء الأثرية بـ "إدكو" وخطة ترميمها (صور)
تعرف على طاحونة الهواء الأثرية بـ "إدكو" وخطة ترميمها (صور)
تعرف على طاحونة الهواء الأثرية بـ "إدكو" وخطة ترميمها (صور)
المزيد عن: مصر سيناء سياحة ترميم اخبار
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