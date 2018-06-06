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المدفعية التركية تقصف "بقوة" مناطق حدودية بدهوك العراقية

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 02:28 م
المدفعية التركية تقصف بقوة مناطق حدودية بدهوك العراقية
المدفعية التركية
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وكالات
 

أوردت قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأربعاء أن المدفعية التركية قصفت "بشدة" مناطق حدودية تابعة لمحافظة دهوك.

 

ونقلت القناة عن مصادر محلية عراقية - لم تسمها - القول إن المدفعية التركية قصفت بشدة مواقع فى محيط ناحية ديرلوك الحدودية التابعة لقضاء العمادية شمال محافظة دهوك، مضيفا أن النيران تصاعدت من المواقع التى تعرضت للهجوم، لافتا إلى أن القصف مستمر حتى الآن، ولم يتم التعرف على حجم الخسائر.

 

كانت طائرات حربية تركية هاجمت - الليلة الماضية - مواقع مسلحى حزب العمال الكردستانى الواقع بجبل كارة بقضاء العمادية.

 

المزيد عن: قصف دهوك العراقية تركيا المدفعية التركية العراق
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