رئيس الجمهورية يتحادث مع رئيس الحكومة

تحادث رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، مع رئيس الحكومة، يوسف الشاهد.

وقد تناول اللقاء "الوضع العام في البلاد وخاصة الأوضاع الأمنيّة ومستجدات التحقيقات في فاجعة غرق مركب للمهاجرين غير الشرعيين، قبالة سواحل جزيرة قرقنة"، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.

وكان رئيس الدولة التقى في وقت سابق من نهار اليوم وزير الدفاع الوطني، عبد الكريم الزبيدي. وتم التطرق بالمناسبة إلى "الوضع الأمني والعسكري بالبلاد وتقدّم التحقيقات في ملابسات فاجعة غرق مركب للهجرة غير النظامية قبالة سواحل جزيرة قرقنة والجهود المبذولة للبحث عن ضحايا هذه الحادثة الأليمة".

كما تم خلال اللقاء "استعراض التدابير والإجراءات المتخذة لتعزيز حماية ومراقبة الجرف القاري والتصدي لكل أنواع الأعمال غير الشرعية، عرض السواحل التونسية وبأعالي البحار".



