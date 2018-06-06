البورصة تحول دفتها بختام تعاملات.. ورأس المال يخسر 8.2 مليار جنيه

تراجعت مؤشرات البورصة خلال ختام تداولات اليوم الأربعاء، بينما هبط مؤشرها الرئيسى بنسبة بلغت نحو 0.71% متأثراً بعمليات البيع القوية من قبل المستثمرين المصريين والعرب على الاسهم الانتقائية والقيادية فى حين اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب الى الشراء.





وبلغ رأس المال السوقى فى ختام تعاملات اليوم 903.9 مليار جنيه مقابل 912.1 مليار جنيه، حيث خسر نحو 8.2 مليار جنيه.





وتراجع مؤشر السوق الرئيسي "EGX30" الذي يضم أكبر 30 شركة مقيدة نحو 0.71% مسجلاً 15908.91 نقطة, بينما هبط مؤشر الأفراد "EGX70" الذي يغلب على تكوينه الأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة كبيرة بلغت 1.97% إلى 802.58 نقطة,تلاه متراجعاً مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 1.53%محققا مستوى 2053.18 نقطة .





وسجل السوق قيم تداولات بلغت 1.029 مليار جنيه، من خلال تداول 184 مليون سهم، بتنفيذ 21.9 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 181 شركة مقيدة، ارتفع منها 14 سهمًا، وتراجعت أسعار 139 سهمًا، في حين لم تتغير سعار 28 سهمًا أخرين.





واتجه صافي تعاملات الأجانب نحو الشراء، مسجلاً 58.2 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 18.71% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافي تعاملات المصريين والعرب نحو عمليات البيع، مسجلًا 51.8 مليون جنيه، و 6.4 مليون جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 71.07%، 10.22% من التداولات.



