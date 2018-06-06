"المنوفية" تكرم المتفوقين رياضيًا.. أبطال "أولمبياد أبو ظبي"

كرم اليوم الدكتور أيمن مختار سكرتير عام المحافظة لاعبي المحافظة من ذوي الإعاقات الفكرية بقاعة الإجتماعات بالديوان العام والمشاركين في دورة الألعاب الإقليمية بأبو ظبي، بحضور اللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد وأماني النادري وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالمنوفية والدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري، وذلك في إطار إحتفالات محافظة المنوفية بعيدها القومي.



حيث أكدت وكيلة وزارة التضامن الإجتماعي علي أن هذا الفوز يدل علي قوة الإرادة والعزيمة لدي اللاعبين وإصرارهم علي مواجهة الصعاب وأيضًا قدرة مدربيهم والدعم الكامل من أسرهم، مشيرةً بأنة سيكون هناك تنسيق بين التضامن ومؤسسة يونيفاي إيجيبت للدمج المجتمعي لرفع جميع القدرات الرياضية لذوي الإعاقة بالمحافظة للحصول علي لاعبين متميزين.



فيما أعرب المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري عن سعادتة بهذا التكريم والذي يعد الثالث مما يؤكد إهتمام المسؤلين بالمحافظة وعلي رأسهم الدكتور أيمن مختار السكرتير العام بذوي الإعاقة وتوفير الدعم الكامل لهم، موضحأ دور المؤسسة في تقديم خدمة متكاملة لذوي الإعاقة من خلال القوافل الطبية والدورات الرياضية كما تقوم المؤسسة بدمجهم في المجتمع مما يعكس حضارة الفكر وإعطائهم الثقة.



كما أشار علي أن مصر قد شاركت في دورة الألعاب الأوليمبية بأبو ظبي بعدد 116 لاعب ولاعبة خلال الفترة من 14وحتى 23 مارس 2018 تنافسوا بين 32 دولة في مختلف الرياضيات الأولمبية ال16 وحققت محافظة المنوفية 11 مركزًا متقدمًا في كرة القدم والطائرة واليد والسلة ورفع الأثقال والجمباز وألعاب القوي.



وفى كلمته وجه السكرتير العام التحية للأبطال الرياضيين ووصفهم بكونهم ثروة وطنية غالية يجب أن تحاط بكل مقومات الرعاية والعناية، مؤكدًا علي أنهم يمثلون واجهة مشرفة للمحافظة، مشيرًا إلي أن هؤلاء الابطال أثبتوا أن شعب المنوفية قادر علي قهر الصعاب بداية من حادثة دنشواي التي نحن بصدد الإحتفال بها هذه الأيام.



وفي الختام قدم السكرتير العام درع المحافظة للدكتور باسم التهامي تقديرًا لمجهوداته ودعمًا له، كما قدم أيضا شهادات تقدير وجوائز مالية للمدربين والاعبين وحرص مختار علي إلتقاط الصور التذكارية مع الأبطال من أبناء المحافظة، موجهًا بإستمرار النجاح والتقدم لرفع إسم محافظة المنوفية.