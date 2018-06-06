استعدادات محافظة القاهرة لعيد الفطر المبارك (صور)

شدد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة علي القيادات التنفيذية بالمحافظة ونوابه للمناطق الاربعة ورؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات وشرطة المرافق وشرطة المسطحات المائية والمرور وهيئات النقل العام ونظافة وتجميل القاهرة بالحرص على توفير كافة الخدمات للمواطنين وتحقيق سبل الراحة لهم خلال أيام عيد الفطر المبارك.





وأكد محافظ القاهرة علي رؤساء الأحياء باستمرار عمل غرف العمليات بالأحياء لمراقبة أعمال المباني المخالفة التي يقوم بها المخالفين مستغلين تواجد الأجهزة الإدارية بأجازاتهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفات ، مشيداً بالدور الذي تقوم به الاحياء في استرداد اراضي الدولة المتعدي عليها خاصة في المعصرة حيث تم استرداد 4950 متر علي كورنيش النيل كما تم استرداد قطعتي اراضي بمساحات 3500 متر و2000 متر بحي السلام أول.





وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء ورئيس هيئة النظافة بتكثيف حملات النظافة بجميع الشوارع والميادين مع التركيز على محيط دور العبادة والأماكن المحددة لإقامة شعائر صلاة العيد.





وشدد المهندس عاطف عبد الحميد على هيئة النقل العام بالتركيز على توفير أوتوبيسات الهيئة بالمناطق التاريخية والترفيهية والمتنزهات العامة والمزارات السياحية بالقاهرة الكبرى بمحافظاتها الثلاثة لخدمة المواطنين ، وطالب المحافظ بالدفع بجزء من أسطول الهيئة للعمل بين المحافظات أثناء فترة العيد عند الحاجة لمنع الزحام واستغلال اصحاب سيارات الاجرة للمواطنين برفع الاسعار مع تشديد الرقابة المرورية علي سيارات الاجرة ، وفتح الحدائق العامة والمتخصصة لاستقبال زوار العيد والتأكد من كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية الخاصة بالاطفال مع تجهيز أكياس بلاستكية لتوزعها على رواد الحدائق لجمع مخلفاتهم بها.





وقررت محافظة القاهرة تخفيض رسوم دخول حديقة الفسطاط التي تعد من أكبر الحدائق العامة بالعاصمة أول يوم بعيد الفطر بنسبة 50% لتصبح بجنيه ونصف فقط تيسيراً علي المواطنين.





وطالب محافظ القاهرة بتشكيل حملات مشتركة بين مديريات الشئون الصحية والطب البيطري والتموين ومباحث التموين مع شرطة المرافق والأحياء المعنية للرقابة والتفتيش على المحلات خاصة التي تبيع الاسماك المملحة والطازجة للتأكد من صلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق ومراجعة كافة البيانات المدونة علي السلع كما تم التشديد على مديرية التموين للرقابة على مستودعات أنابيب البوتاجاز للتأكد من توافرها ، مؤكداً استعداد المحافظة للدفع بكميات احتياطية لأي منطقة يحدث بها شكوى أو قصو، ووجود رقابة على المخابز للتأكد من إنتاج كامل للخبز مطابق للأوزان والمواصفات مع زيادة الكميات المعروضة بالمنافذ بجوار أماكن التجمعات بالحدائق والمتنزهات.





وطالب المحافظ إدارة مرور القاهرة بتعيين خدمات مرورية بأماكن الحدائق والملاهي لمنع حدوث أي اختناقات مرورية، وتخصيص عدد من الأوناش لرفع الانتظار الخاطئ، كما تم التشديد على شرطة المسطحات المائية بإحكام الرقابة على مراكب التنزه قبيل وأثناء العيد والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للسير في مياه النيل والتزام أصحاب المراكب بالأعداد المحددة مع توافر كافة شروط الأمان ، كذا تشديد الرقابة علي الاتوبيس النهري والتأكد من توافر عوامل الامان من أجهزة اطفاء وعوامات.





ولفت المحافظ إلي وجود تنسيق مع مديرية أمن القاهرة لتكثيف التواجد الأمني ميدانياً للضباط والأفراد بالشوارع والميادين والمراسي والمتنزهات مع التركيز على مناطق التجمعات الجماهيرية لملاحظة الحالة الأمنية بوجه عام والتصدي لأي مخالفات أو تجاوزات تتعلق بسلوك المواطنين أو إشغالات الطرق والأرصفة بالباعة الجائلين .





وخصصت مديرية اوقاف القاهرة 41 7 ساحة لصلاة العيد بكل ساحة منها خطيب اساسي واخر احتياطي وتشكيل غرفة عمليات بالمديرية لرصد المخالفات والتعامل معها فوراً.