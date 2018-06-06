"قزامل": ملتقى الأوقاف بالحسين يأخذ بيد الشباب لمعرفة صحيح الإسلام

أعرب الدكتور سيف قزامل عميد كلية الشريعة جامعة الأزهر بطنطا، عن شكره لمشاركته في ملتقى الأوقاف بالحسين، موضحا أنه يأخذ بأيدي الشباب إلى الطريق السليم، ومعرفة صحيح الإسلام وفكره المستنير.





وطالب قزامل" بالحرص علي ليلة القدر، فهي من الأوقات التي لها شأن ومكانة حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريها وقيامها تعبدًا له سبحانه ابتغاء مرضاته والفوز بالجنة، فالوقت له من الأهمية ما يجعل الإنسان حريصا على الانتفاع به واستغلاله أحسن استغلال، بما يجعل المرء في قرب من الله تعالى.

وأشار إلى أنه بجانب بلوغ الجهد في طاعة الله تعالى فأيضا للمرء أن يسري عن نفسه بعضا من الوقت، حيث يقول تعالى "يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ" ويقول أيضا في فضل الوقت وتفضيل بعضها على بعض: "إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ"، فليلة القدر من الأوقات والليالي المباركة، وهي خير من ألف شهر ، وقيامها وطاعة الله (عز وجل) فيها خير من عبادة ألف شهر.