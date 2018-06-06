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سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 6 ـ 6 ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 02:23 م
سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 6 ـ 6 ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية
صورة أرشيفية
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هشام إسماعيل
 
شهدت أسعار صرف العملات العربية استقرارها خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في بنوك محافظة الإسماعيلية، حيث سجل البنك الأهلي المصري في سعر الريال السعودي، 4.69 جنيه للشراء، و4.71 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي 58.27 جنيه للشراء، و58.64 جنيه للبيع، فيما سجَّل سعر الدرهم الإماراتي 4.78 جنيه للشراء، و4.81 جنيه للبيع، طبقًا لمتوسط أسعار البنك المركزي.
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