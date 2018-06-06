"رأفت" يكرم الأولى على الإعدادية بالدقهلية (صور)

قدم اللواء أحمد رأفت رئيس مركز ومدينة المنصورة، اليوم الأربعاء، شهداة تقدير للطالبة الحاصلة على المركز الأول فى الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة الدقهلية.



وإستقبل رأفت الطالبة نجوى محمد السيد أبو العنين الأولى على المحافظة الطالبة بمدرسة شاوة الإعدادية المشتركة والتى حصلت على المركز الأول بمجموع 279.5 ووالدها بمكتبه بمبنى مجلس مدينة المنصورة.



بحضور نواب رئس المدينة ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية بالمدينة وقدم لها شهادة تقدير لتفوقها الدراسى متمنيا لها مزيد التفوق.