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"رأفت" يكرم الأولى على الإعدادية بالدقهلية (صور)

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 02:22 م
رأفت يكرم الأولى على الإعدادية بالدقهلية (صور)
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سالى رضوان
 
قدم اللواء أحمد رأفت رئيس مركز ومدينة المنصورة، اليوم الأربعاء، شهداة تقدير للطالبة الحاصلة على المركز الأول فى الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة الدقهلية.

وإستقبل رأفت الطالبة نجوى محمد السيد أبو العنين الأولى على المحافظة الطالبة بمدرسة شاوة الإعدادية المشتركة والتى حصلت على المركز الأول بمجموع 279.5 ووالدها بمكتبه بمبنى مجلس مدينة المنصورة.

بحضور نواب رئس المدينة ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية بالمدينة وقدم لها شهادة تقدير لتفوقها الدراسى متمنيا لها مزيد التفوق.
"رأفت" يكرم الأولى على الإعدادية بالدقهلية (صور)
"رأفت" يكرم الأولى على الإعدادية بالدقهلية (صور)
"رأفت" يكرم الأولى على الإعدادية بالدقهلية (صور)
"رأفت" يكرم الأولى على الإعدادية بالدقهلية (صور)
"رأفت" يكرم الأولى على الإعدادية بالدقهلية (صور)
"رأفت" يكرم الأولى على الإعدادية بالدقهلية (صور)
"رأفت" يكرم الأولى على الإعدادية بالدقهلية (صور)
"رأفت" يكرم الأولى على الإعدادية بالدقهلية (صور)
"رأفت" يكرم الأولى على الإعدادية بالدقهلية (صور)
"رأفت" يكرم الأولى على الإعدادية بالدقهلية (صور)
"رأفت" يكرم الأولى على الإعدادية بالدقهلية (صور)
"رأفت" يكرم الأولى على الإعدادية بالدقهلية (صور)
"رأفت" يكرم الأولى على الإعدادية بالدقهلية (صور)
طباعة
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