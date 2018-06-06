السبت.. "تعليم كفر الشيخ" تنظم احتفالية بالليلية المحمدية بحضور المحافظ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، برئاسة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن تنظيمها احتفالية رمضانية بقاعة ساحة القوات المسلحة بعنوان " الليلة المحمدية " في الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم السبت المقبل،بحضور اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، والعميد سامح الطنوبي المستشار العسكري للمحافظة، والقيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجلس الأمناء، وقيادات مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية وأولياء الأمور.



وتتعدد فقرات الليلة المحمدية بين أغاني دينية وتواشيح وأناشيد وفقرات متنوعة منها أوبريت ومسرحة،ويؤديها طلاب وطالبات المدارس من عدد من الإدارات التعليمية كأول ليلة محمدية تنظمها مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخويسبق الإحتفالية افطار جماعي للعاملين بالتربية والتعليم كأول افطار جماعي مجمع تشهده المديرية



