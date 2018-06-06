8 أشياء لا يجب أن تكون في غرفة النوم





- يجب وضع التلفاز والعديد من الأجهزة بما في ذلك، اللاسلكي ويفي، بعيدا عن غرفة النوم، نظرا لأن هذه الأجهزة تصدر إشعاعات تؤثر سلبا على جودة النوم، وفي حال لم تستطع التخلي عن هذه العادة، قم بوضع بعض من الفحم أو النباتات إلى جانب هذه الأجهزة، نظرا لقدرتها على امتصاص الموجات المنبعثة منها.



- الفوضى العارمة في الخزانة التي توجد في غرفة النوم من ضمن الأمور التي يجب العمل على تجنبها، نظرا لأن الأغراض التي تشغل فضاء الخزانة في وضع فوضوي تحول دون الحصول على طاقة إيجابية.





- من الضروري تجنب وضع المرايا في غرف النوم، لأنها تعد من الأجسام العاكسة للطاقة، وبمجرد خلود المرء لنوم، تنبثق هذه الطاقة من المرآة باتجاه جسم الإنسان ومن جسم الإنسان إلى المرآة، لذلك، من الأفضل وضع المرايا في غرفة منفصلة عن مكان النوم.



- المكتب من ضمن الأشياء الكثيرة التي لا علاقة لها بالنوم، ويمنع وجودها في الغرفة، لذلك، من المهم الحرص على خلو غرفة النوم من المكاتب أو الطاولات والكراسي والأوراق والأقلام، ولا يؤثر ذلك فقط على مساحة الغرفة، بل يخلق شعورا بأن هناك مهاما عالقة، كما يساهم ذلك في خلق نوع من الفوضى، التي سيعمل العقل غير الواعي بإقحامها في جميع جوانب الحياة.



- مروحة السقف المتحركة تقوم بإعادة توزيع طاقة تشي، ما يحول دون الحصول على قسط من الراحة، وذلك حسب خبراء الفينج شوي، وفي هذا الإطار، من الأفضل استخدام مكيف الهواء، أو المراوح الأرضية، التي يمكن نقلها من مكان إلى آخر، بدل استخدام مراوح السقف في غرف النوم.



- أن وضع بعض الصناديق تحت السرير من ضمن العادات، التي يجب تجنبها أو التخلي عنها نهائيا، ففي الغالب، يساهم تخزين بعض الأغراض تحت السرير في استنزاف الطاقة، ويحول دون تداولها، ويؤثر سلبا على العلاقات بين الأفراد، وعلى المتزوجين بشكل خاص.



- لا ينبغي وضع أجهزة رياضية مثل الدراجات الهوائية في غرفة النوم، لعدة أسباب من بينها عمل هذه الأجهزة على تبديد الأفكار، والطاقة، ما يحول دون التمتع بنوم جيد.



- اعتياد البعض على وضع الزهور في جميع أركان المنزل، إلا أنه ينبغي تجنب وضعها في غرفة النوم، لأسباب لا علاقة لها بامتصاص الأكسجين، وإطلاق ثاني أكسيد الكربون؛ إنما وجودها في الغرفة قد يثير مشاكل في العلاقات الزوجية على غرار الغدر، والخيانة، وذلك حسب خبراء (الفينغ شوي)، إلى جانب أنه لا يوجد ضوء كاف، الأمر الذي قد يؤدي إلى موتها بشكل سريع".