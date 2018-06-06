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قمة ترامب-كيم تقيد مجال سنغافورة الجوي

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 12:54 م
قمة ترامب-كيم تقيد مجال سنغافورة الجوي
مطار شانغي الدولي
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وكالات
 

ذكر إعلان نشر على موقع المنظمة الدولية للطيران المدني وإدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أن المجال الجوي لسنغافورة سيقيد أثناء القمة المرتقبة بين كوريا الشمالية وأمريكا.

 

وجاء في الإعلان، اليوم الأربعاء، أن المجال الجوي لسنغافورة سيقيد بشكل مؤقت لبعض الوقت في أيام 11 و12 و13 يونيو الجاري.

 

كما جاء فيه أنه سيُطلب من جميع الطائرات التي تصل إلى مطار شانغي الدولي في سنغافورة تقليل سرعتها، وستواجه بعض القيود فيما يتصل باستخدام المدرج "لدواعي الأمن القومي".

 

ومن المقرر أن تستضيف سنغافورة لقاء قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يوم 12 يونيو.

المزيد عن: مجال سنغافورة الجوي قمة ترامب كيم سنغافورة القمة التاريخية
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