سعر الريال السعودى في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم الأربعاء 21 رمضان
الأربعاء 06/يونيو/2018 - 12:53 م
استقر سعر صرف الريال السعودى، في مصرف أبو ظبي الأسلامي، خلال تعاملات البنوك اليوم الأربعاء 6-6-2018، مسجلاً 4.74 جنيها للشراء، و4.79 جنيها للبيع.
ويشهد الريال السعودى حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة الراهنة بسبب اقتراب موسم الحج والعمرة، حيث تسهد العملة السعودية اقبال كبير من المواطنين خلال هذه الفترة.
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