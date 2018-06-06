سعر الريال السعودى في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم الأربعاء 21 رمضان

استقر سعر صرف الريال السعودى، في مصرف أبو ظبي الأسلامي، خلال تعاملات البنوك اليوم الأربعاء 6-6-2018، مسجلاً 4.74 جنيها للشراء، و4.79 جنيها للبيع.



