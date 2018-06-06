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إينجي المقدم ضيفة "صدة ردة" على راديو إينرجي.. الليلة

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 12:53 م
إينجي المقدم ضيفة صدة ردة على راديو إينرجي.. الليلة
انجي المقدم
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تستضيف حلقة اليوم من برنامج "صدة ردة" على راديو "إينرجى" الفنانة إنجى المقدم، وتذاع الحلقة فى التاسعة مساءً، والبرنامج من تنفيذ إيناس سلامة الشواف.

وتتحدث إنجى خلال الحلقة عن احترافها الفن وأهم الأدوار فى مشوارها الفنى، كما تتحدث عن حياتها الشخصية وتأثيرها على الفن ونظرتها للجمهور والنقاد.

يذكر أن برنامج "صدة ردة" من تنفيذ إيناس سلامة الشواف، ويذاع يوميا فى التاسعة مساء، والإعادة 11 صباح اليوم التالى، ويذاع من الأحد للخميس.


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