من هو جوزيه جوميز المرشح للأهلي.. مساعد "فيريرا" ورافع شعار "الدفاع أولا"

اقترب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق للتعاون السعودي من تدريب الأهلي خلفًا لحسام البدري.





وبدأ جوزيه جوميز حياته التدريبية مبكرًا في العشرين من عمره مع فريق كرة القدم في فالارديز ثم شغل منصب المدرب المساعد في باكوس منذ عام 1995 حتى 1996، ثم انتقل كمساعد أيضًا في فريق كوفيلها حتى عام 1998.





وعمل جوميز كمدرب أحمال لمدة 5 سنوات في أندية جيل فيسنتي وبنفيكا وباكوس منذ 1998 حتى 2003، وفي موسم 2003-2004 تولى تدريب باكوس في ثمان مباريات فقط فاز في واحدة وخسر 7 وانتهت مسيرته مع الفريق مبكرًا، بعدها انتقل لتدريب فريق آفيس الرديف وليكسوس وليريا وموريرينس كلها تولى فيها فرق الرديف.





وعاد جوزيه جوميز في موسم 2007-2008 ليتولى تدريب آفيس الفريق الأول وخاض معه 12 مباراة.









وعمل جوزيه جوميز من 2008 حتى 2013 عمل مساعدًا لجوزفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للزمالك في فرق بورتو وباناثيانكوس ومالاجا.





تولى جوزيه جوميز في عام 2013 تولى قيادة فريق فيديوتون المجري لمدة عام خاض معهم موسمًا كاملًا، وأخيرًا في 2014 انتقل لتولي قيادة التعاون السعودي ورحل عنه الموسم الماضي





وتطبع جوميز بطبع جيسوالدو فيريرا الذي عمل مساعدًا له لخمس سنوات بالاعتماد على فلسفته على الدفاع المُحكم وتنفيذ الهجمات المرتدة واللعب بطريقة 4-2-3-1 وأحيانًا 4-3-3.



