اختتام دورة "أساسيات خط الرقعة" التدريبية بـ"ثقافة وفنون" تبوك

اختُتمت، مساء أمس، بمقر الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة تبوك، الدورةُ التدريبية التي نظّمتها الهيئة العامة للثقافة وجمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك؛ ممثلةً في لجنة الفنون التشكيلية والخط العربي، تحت عنوان "أساسيات خط الرقعة" والمخصصة للسيدات.





استمرت الدورة لمدة خمسة أيام؛ حيث قدّمت مدربة الدورة الخطاطة مريم الشمالي، نبذةً عن الخط العربي وأنواعه، وعرضاً عن بدايات الخط، وكيفية تطوره عبر العصور المختلفة، وأشهر الخطاطين في مختلف الأزمنة، كما تناولت فيها تشريح الحرف، وطريقة كتابته بالتدريج؛ ابتداء من الحرف ثم الكلمة حتى الوصول إلى الجملة. حسب صحيفة "سبق"





وهدفت الدورة إلى تعزيز دور الخط في الكتابة الجميلة التي تُزَين النص وتضيف إليه قيمة مميزة تُبلور جمال الخط العربي في تمايل حروفه المتداخلة في بعضها لتكون لوحات فنية جميلة.





وفي نهاية الدورة تم توزيع شهادات الحضور على المتدربات.







