سعر الدولار اليوم الأربعاء 6-6-2018 في البنك المركزي المصري

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 6-6-2018، مسجلاً 17.84 جنيها للشراء، 17.98 جنيها للبيع مقابل 17.86 جنيه للشراء، 17.96 جنيه للبيع .





وتشير التوقعات إلى احتمالية تراجع الدولار خلال الفترة المقبلة في غالبية البنوك العاملة في السوق المصري.



