جوزيه جوميز

جوزيه مانويل مارتينز تيكسييرا جوميز (بالبرتغالية: José Gomes‏)، مدرب كرة قدم برتغالي.





مسيرته الكروية





بدأ جوميز في مهنة التدريب في بداية العشرينيات من عمره وعمل كمساعد مدرب لـنادي باسوش دي فيريرا ونادي كوفيليا البرتغاليين.





منذ عام 1998وحتى عام 2003 عمل كمدرب لياقة في نادي جل فيسنتي و نادي بنفيكا. في عام 2008 ،عُيّن في نادي بورتو البرتغالي كمساعد لمدربه آنذاك جوسفالدو فيريرا إلى جانب ناديين آخرين هما نادي مالقا و نادي باناثينايكوس اليوناني . في بدايات 2013، عُيّن كمدير فني في نادي فيديوتون المجري؛ خلفاً لـباولو سوزا.





لاحقاً ، وفي عام 2014، وقع جوميز مع نادي التعاون السعودي وساهم في تحسن أداء الفريق بشكل كبير،حيث تمكن النادي من تحقيق المركز الرابع في الدوري السعودي و الحصول على مقعدٍ آسيوي ،وذلك لأول مرة في تاريخ النادي.





في منتصف 2016،وقع جوميز مع النادي الأهلي السعودي بعد أن فسخ عقده مع نادي التعاون ودياً، خلفاً لـكريستيان غروس الذي أوصى بالتعاقد معه، ويمتد العقد حتى عام 2019 الإ أنه أقيل بعد عدة جولات من الدوري بعد سلسلة من النتائج الغير المرضية. تولى بعد ذلك تدريب نادي بني ياس الإماراتي بعد رحيل بابلو روبيتو المدري الاروغوياني للفريق إلا أن التعاقد لم يدم طويلاً وأُقيل من النادي الأخير ودياً.



