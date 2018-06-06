"الزكاة والدخل": تحصيل أكثر من 6 ملايين ريال عبر بوابة "زكاتي"

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن المبالغ المدفوعة للزكاة من أفراد المجتمع تجاوزت 6 ملايين و800 ألف ريال، وذلك عبر بوابة (زكاتي) الإلكترونية التي أطلقتها الهيئة مطلع شهر رمضان الجاري.





وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن أموال الزكاة المحصلة عبر بوابة (زكاتي) يتمّ تحويلها مباشرة لوكالة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ لتقوم بدورها بصرفها على مستفيدي الضمان الاجتماعي البالغ عددهم نحو (900) ألف مستفيد ومستفيدة في مختلف مناطق المملكة، وتشمل برامج الدعم المقدمة: برنامج المعاشات الضمانية، وبرنامج سداد جزئي لفواتير الكهرباء، وبرنامج الدعم النقدي لأجل الغذاء، وبرنامج الحقيبة والزي المدرسي، وبرنامج تسديد رسوم الاختبارات, وبرنامج المساعدات المقطوعة، بهدف إعانة المستفيدين وتحسين ظروفهم المعيشية وتحقيق التكافل الاجتماعي.





وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، حرصها الدائم على تقديم مختلف الخدمات التي تُسهّل أداء الزكاة وتيسير دفعها على أفراد المجتمع، من خلال بوابة "زكاتي" التي تتيح للأفراد دفع زكاتهم إلكترونياً بواسطة نظام "سداد" بطريقة سهلة وسريعة بكل ثقة واطمئنان، وفي أي وقت ومن أي مكان، سواءً كان دافع الزكاة موجوداً داخل المملكة أو خارجها.





وتعد بوابة "زكاتي" الإلكترونية zakaty.gov.sa أول بوابة حكومية مخصّصة لزكاة الأفراد، وتقدم لهم خدمات عديدة متميّزة، تشمل معلومات عن الزكاة، وخدمة حاسبة الزكاة لتيسير حساب نصاب الزكاة الواجب وتحديده، وتذكيراً بمواعيد الزكاة عند التسجيل بالبوابة، وتمكين دافعي الزكاة من معرفة أوجه صرف زكاتهم، إضافة إلى دفع الزكاة إلكترونياً من خلال نظام "سداد" الذي يقدم للمستخدم رسالة نصية تؤكد له نجاح عملية الدفع بعد اكتمال خطوات السداد.







