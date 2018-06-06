سعر الدولار اليوم الأربعاء 6-6-2018 في بنك البركة

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك البركة خلال تعاملات اليوم الأربعاء 6-6-2018، لتسجل العملة الأمريكية نحو 17.87 جنيها للشراء، 17.97 جنيها للبيع.





وتشير التوقعات إلى احتمالية تراجع الدولار خلال الفترة المقبلة في غالبية البنوك العاملة في السوق المصري.



