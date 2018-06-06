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BMW وفولفو وبورش يستدعون 10 آلاف سيارة في الصين

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 12:38 م
BMW وفولفو وبورش يستدعون 10 آلاف سيارة في الصين
سيارة
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تستعد شركة بي ام دبليو وفولفو وبورش لاستدعاء أكثر من 10 آلاف سيارة معيبة في الصين، وفقًا للهيئة العامة للجمارك الصينية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن الهيئة قولها إنه اعتبارا من 29 يونيو، ستستدعي شركة بي ام دبليو الصينية 5763 سيارة مستوردة تم تصنيعها أثناء الفترة بين 22 سبتمبر عام 2008 و19 نوفمبر عام 2011 ، وتشمل طرازات 550 أي، و650 أي، و750 آل أي.

وقالت شركة صناعة السيارات الالمانية إن تقادم مضخات المياه المساعدة في بعض السيارات يزيد مخاطر اشتعال النار في السيارات. كما سيتم استدعاء 66 سيارة من طراز أم 5 بسبب مخاطر في مضخات الوقود.

وأما شركة فولفو، ستقوم باستدعاء 6415 سيارة مستوردة من طراز أكس سي 90 تم تصنيعها بين 15 يناير 2015 و29 مايو 2016، والتي قد تواجه مخاطر في تسرب سائل التبريد.

وتخطط شركة بورش لاستدعاء 30 سيارة ، وكلها من طراز 918 سبايدير تم تصنيعها في الفترة بين 23 يونيو 2014 و24 نوفمبر 2014.
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