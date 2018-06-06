مصادر: حركة المحافظين تشمل ٩ بالإضافة لمحافظ المنوفية
الأربعاء 06/يونيو/2018 - 12:45 م
أكدت مصادر رفيعة المستوى، أن إجراء حركة المحافظين ستكون عقب عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن الجهات الرقابية تبحث حاليا ملفات المرشحين لهذه المناصب.
وأضافت المصاد في تصريحات خاصة، أنه من المتوقع أن يتم تغيير ٩ محافظين في الحركة الجديدة، بالإضافة إلى تعيين محافظا للمنوفية.
وأوضحت المصادر أنه سيتم عمل حركة تنقلات بين المحافظين الباقين، مشيرا إلى أنه سيتم عمل حركة أيضا لنواب المحافظين.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اصدر قرار جمهوري باستمرار المحافظين ونوابهم فى مباشرة مهام وأعمال مناصبهم إلى حين صدور قرار بتعيين المحافظين الجدد ونوابهم.
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