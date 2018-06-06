7 ملاعب "من عالم تاني" في مونديال روسيا 2018.. تعرف عليهم

عدة ملاعب بارزة ستشهد على مونديال روسيا 2018، الذي ينطلق خلال أيام قليلة من الآن، بمشاركة منتخب مصر الذي يحضر تلك النسخة بعد غياب دام 28 عام في مجموعة تضم كل من أوراجوي وروسيا والسعودية.

وتقام مباريات كأس العالم 2018 بدولة روسيا، حيث تلعب الفرق المشاركة بالبطولة في 11 مدينة على 12 ملعبًا بينهما ملعبين في العاصمة موسكو.

ملعب لوجنيكي

وهو ملعب كرة قدم يقع في موسكو عاصمة روسيا، يسع الملعب لجلوس 78،360 متفرج حاليا، يعتبر الملعب الرسمي الذي يخوض فيه نادي سبارتاك موسكو مبارياته، تم افتتاحه في 31 يوليو 1956.

تم اختياره لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2008 ولأنه سيستضيف المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، فسوف تزيد سعته إلى أكثر من 81،000 متفرج.

ملعب لوجنيكي مجهز بعشب اصطناعي يتحمل ظروف الشتاء القاسية في موسكو، علماً أنه كان سابقاً عشباً طبيعياً حين استضافت روسيا دوري أبطال أوروبا في سنة 2008.

ملعب كالينينغراد





ويعرف أيضًا باسم أرينا بالتيكا، وملعب كونيغسبريغ، هو ملعب كرة قدم يقع بمدينة كالينينغراد في روسيا، وهو الملعب الرئيسي لونادي بالتيكا كالينينغراد. ويصل طاقة الملعب الاستيعابية إلى 45,015 ألف متفرج.

ملعب فيشت الأولمبي





وهو ملعب كرة قدم يقع في سوتشي بروسيا، يتسع لـ 47,659 متفرج، ويعد أحد الملاعب التي ستستضيف كأس العالم لكرة القدم 2018، وافتتح الملعب في 2013، وكانت تكلفة إنشاء الملعب 603 مليون دولار.

كوسموس أرينا





وهو ملعب لكرة القدم في سامارا، روسيا، وسيطلق عليه اسم سامارا أرينا خلال كأس العالم، وسيستضيف أيضاً نادي كريليا سوفيتوف الذي ينتمي للدوري الروسي الممتاز، حيث سيحل محل ملعب ميتالورغ.

وتبلغ سعته 44،918 متفرج، وأعلنت سلطات سامارا عن عطاءاتها للتصميم في أواخر عام 2012، بتكلفة تقدر بمبلغ 320 مليون دولار.





أوتكريتيي أرينا





وهو ملعب كرة قدم يقع بمدينة توشينيو في روسيا، وهو الملعب الرئيسي لنادي سبارتاك موسكو. وافتتح الملعب الذي تصل طاقة الملعب الاستيعابية إلى 45,360 ألف متفرج وسيستضيف الملعب منافسات منها كأس العالم لكرة القدم 2018 .

ملعب كريستوفسكي





ويُعرف أيضاً باسم"زينيت أرينا"، وهو ملعب كرة قدم يقع في الجزء الغربي من جزيرة كريستوفسكي بمدينة سانت بطرسبرغ في روسيا، وهو الملعب الرئيسي لنادي زينيت سانت بطرسبرغ.

بدأت أعمال البناء في الملعب في عام 2007، بلغت التكلفة الإنشاء النهائية للملعب 1.1 مليار دولار أمريكي ،وتم افتتاح الملعب الذي يتسع لحضور ما يقارب 68,134 متفرج رسمياً في 2017، وكان أحد الملاعب الرئيسية التي استضافت منافسات كأس القارات 2017.

ملعب نيجني نوفغورود





وهو ملعب كرة قدم يقع بمدينة نيجني نوفغورود في روسيا، وهو الملعب الرئيسي لنادي فولغا نيجني نوفغورود، و يصل طاقة الملعب الاستيعابية إلى 44,899 ألف متفرج ،سيستضيف الملعب منافسات منها كأس العالم لكرة القدم 2018.