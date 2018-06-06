إحالة مدرس رياضيات ببنها للتحقيق لتقاضيه راتبه دون عمل

أحال السيد عز العرب مدير عام إدارة بنها التعليمية، مدرس رياضيات بمدرسة الحرس الوطنى 1 الابتدائية للشئون القانونية للتحقيق وذلك لتقاضيه راتبه دون عمل يؤديه مما يعد إهدار للمال العام.



وأكد عز العرب في تصريحات صحفية اليوم، ان الواقعة بدأت بنقل المعلم لمدرسة أخرى لسد العجز ورغم ذلك تم اخلاؤه اداريا بتاريخ 27 201710 للإدارة ولم يسد العجزبالمدرسة وظل على قوة الادارة بدون عمل ويتقاضى راتبه منذ ذلك التاريخ مشيرا الى انه تم عرض الواقعة على طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية الذى أمر بإحالته مع المتسببين فى تلك الواقعة للتحقيق.



وأصدر عز العرب قرار بنقل المعلم فورا من الادارة لأحد المدارس التى بها عجز لعدم إهدار المال العام وتم تنفيذ القرار.

