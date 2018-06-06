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سماح أنور تفاجئ جمهورها بأحدث ظهور لها (صورة)

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 12:39 م
سماح أنور تفاجئ جمهورها بأحدث ظهور لها (صورة)
سماح انور
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الفجر الفني
 
شاركت الفنانة  سماح أنور جمهورها في صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع "أنستجرام".

وكشفت سماح أنور، أنها تحضر لمفاجأة جديدة في رمضان، وسألت الجمهور قائلة: "هل يستطيع أحد أن يخمن متى وأين وما هي المفاجأة.

ولكن لم ينشغل الجمهور في المفاجأة التي ستعلن عنها سماح أنور، وإنما ركزوا على التغير الملحوظ في ملامحها وعلامات كبر السن التي ظهرت عليها.

سماح أنور تفاجئ جمهورها بأحدث ظهور لها (صورة)
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