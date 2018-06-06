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اعتصام أمام "مجلس النقباء" في الأردن تأكيدًا على تمسك المحتجين بمطالبهم

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 12:40 م
اعتصام أمام مجلس النقباء في الأردن تأكيدًا على تمسك المحتجين بمطالبهم
اعتصام أمام مجلس النقباء
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وكالات
 

أعلن رئيس "مجلس النقباء"، في الأردن علي العبوس، أن قطاعات واسعة ملتزمة بشكل كبير بالإضراب، الذي دعت إليه النقابات المهنية صباح اليوم الأربعاء.

 

ودعت النقابات المهنية إلى احتجاج على مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل ونظام الخدمة المدنية، ومن بين هذه القطاعات المستشفيات الحكومية.

 

ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية عن العبوس، أن مسألة دخول نقباء في حكومة الرزاز الجديدة لا تزال مجرد أحاديث في الإعلام، مضيفا أنه وحسب معلوماته، لم يتم التواصل مع أي نقابي بهذا الخصوص ولم يطرح هذا الموضوع للنقاش داخل مجلس النقباء.

 

هذا وتجمع مئات أمام مقر "مجلس االنقباء" تعبيرا عن تمسكهم بمطالبهم. وبدأ الإضراب في التاسعة صباحا ومن المقرر أن ينتهي في الثانيه ظهرا.

 

وكانت النقابات العمالية وجمعيات وهيئات منضوية تحت مظلة التجمع الوطني للفعاليات الاقتصادية، قد أعلنت رفض المشاركة بالإضراب العام اليوم، والذي تمسكت به النقابات المهنية.

 

المزيد عن: تمسك المحتجين المطالب الاردن اعتصام أمام مجلس النقباء احتجاجات
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