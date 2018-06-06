نتنياهو يتصل بالرئيس الأرجنتينى للتدخل بعد إلغاء مباراة القدس

ذكرت الصحف الأرجنتينية، اليوم أنّ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اتصل هاتفياً بالرئيس الأرجنتينى ماوريثيو ماكر للتدخل فى مسألة إلغاء مباراة ودية بين منتخى الأرجنتين وإسرائيل فى القدس المحتلة، السبت، بناءً على طلب فلسطين.





ووفقاً لصحيفة "جيروزاليم بوست" اليوم، أنّ نتنياهو شدّد على استمرار الصداقة بين البلدين، وعدم تأثّرها بقرار إلغاء المباراة الودية.





وقال الرئيس الأرجنتينى، إنّ القرار جاء بسبب الضغط الممارس على الفريق، وأنّ الحكومة لم يكن لها أى تأثير على القرار الخاص.