"فرض الحجاب" في الحضانات يثير شرارة الغضب في السويد

اعترفت الغالبية العظمى من دور الحضانة في المناطق ذات الكثافة المهاجرة عبر السويد إلى حقيقة أنها تستطيع أن تتخيل بشكل كامل إجبار الأطفال على ارتداء الحجاب الإسلامي، إذا ما أراد الوالدان ذلك، الأمر الذي أدى إلى استفزازات قوية من السياسيين وردود فعل قوية من السويديين العاديين.





وذكرت صحيفة "جوتنبرج بوسطن" السويدية أن ما يقرب من 27 مدرسة من أصل 40 دار حضانة تقع في ما يسمى "المناطق المعرضة للخطر" في ستوكهولم وجوتنبرج ومالمو اعترفت بأنها مستعدة لفرض الحجاب إذا كانت هذه رغبة الوالدين.





وقرعت الصحيفة روضة الأطفال، حيث وجدت أن أحد الوالدين قلقين بشأن تنشئة ابنتها البالغة من العمر خمس أعوام فقط، ووجدت أيضًا أن أولياء أمور الأطفال في الحضانة التعاونية يتعهدون بمساعدتهم في ضبط وتصحيح وتطبيق الحجاب، رغم حقيقة أن هذا قد ينتهك القانون.





وكتبت الصحيفة أن الآباء الذين يريدون أن يرتدي أطفالهم الحجاب "ظاهرة متكررة". حيث إنه في إحدى الحضانات، ذهب الموظفون إلى حد تصوير فيلم عن طريق تطبيق فيس تايم بحيث يمكن لوالديها دائمًا التأكد من أن ابنتهما ترتدي الحجاب.





أثار هذا الانتهاك انتقاد السلطات، حيث قال وزير التربية جوستاف فريدولين من حزب الخضر، إن "الملابس هي مسألة تعبير فردي ولا يمكن للمدرسة ممارسة مثل هذه السيطرة على الطلاب الأصغر سنا أو الأكبر سنا. هذه ليست مهمة المدرسة ويجب على كل من يعمل هناك أن يعرف ذلك. للإبلاغ عن انتهاكات واضحة وضوح الشمس من القيم المشتركة لطاقم تفتيش المدرسة وغيرها من الهيئات المسؤولة."





وأثار تقرير صحيفة "جوتنبرج بوسطن" أيضاً غضب السياسيين المعارضين.





وكتب المتحدث باسم الحزب الليبرالية التكاملية جولن أفيسي في مقال رأي نشرته صحيفة "أفتونبلاديت"، "بما أن السويد قد أصبحت مجتمعاً متعدد الثقافات، فإن هناك المزيد والمزيد من القضايا التي تنشأ حيث يتصادم كل من الدين والمجتمع العلماني وحرية الفرد مع بعضهم البعض. تُظهر دورية صحيفة جوتنبيرج بوسطن أنه يجب علينا أن نبدأ في الحديث عن أين تذهب حدود الحرية الدينية".





ووفقا لـ"أفيسي"، فإن الحجاب له رمزية أعمق مقارنة بالملابس الأخرى، لأنه يعزز "النظام الأبوي" الذي تقتصر فيه المرأة على دور ثانوي.





وتغلب الديمقراطيون اليمينيون في السويد على ملخص لنتائج صحيفة جوتيبورج-بوسطن، وعلقوا قائلين: "هذا ما يحدث مع المسؤولون الديمقراطوين الاجتماعوين".





واقترح الصحفي والمفكر جان سجونونسون في مقالة رأي له، بأن الموظفين الذين يساهمون في الظلم وفرض الحجاب يجب أن يُطردوا فوراً. وأن "النسوية السويدية" (في إشارة إلى الحكومة السويدية التي توصف بأنها ذاتية الحركة) مارست الظلم، وكانت تدير ظهرها للفتيات وتسمح لموظفي المدارس بأن يصبحوا "دمى للوالدين المتطرفين".



